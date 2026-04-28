تكنولوجيا: سبوتيفاي تطلق قسم Fitness بتمارين فيديو إرشادية بالشراكة مع Peloton

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify عن إطلاق قسم جديد باسم Fitness، بهدف توسيع دور التطبيق ليشمل تمارين رياضية موجهة إلى جانب المحتوى الموسيقي المعتاد.

وتوفر الخدمة الجديدة تجارب تدريبية إرشادية يمكن الوصول إليها عبر الهاتف أو الحاسب أو أجهزة التلفاز، من خلال Fitness Hub داخل التطبيق. كما يمكن العثور عليها عبر تبويب التصفح أو من خلال البحث بكلمة “fitness”.

وتتضمن المنصة محتوى من صناع معروفين مثل Yoga with Kassandra وChloe Ting وSweaty Studio وPilates Body by Raven وغيرهم، مع توفر التمارين بصيغتي الفيديو والصوت فقط. كما جرى تنظيم المحتوى ضمن فئات مختلفة مثل الكارديو، واليوغا، والبيلاتس، لتسهيل الوصول إلى النوع المناسب.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل مشتركو Premium على مكتبة أوسع بفضل شراكة مع Peloton، تضم أكثر من 1400 تمرين عند الطلب تشمل تمارين القوة والكارديو واليوغا والتأمل. ولا تتطلب هذه التمارين استخدام معدات Peloton للاستفادة منها.

