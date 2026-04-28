جمعية مراكز الأحياء بجدة توقّع اتفاقيات لتعزيز الشراكات المجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة – فرع جدة، اليوم، عددًا من الاتفاقيات مع جهات وجمعيات متنوعة، وذلك بمركز حي المحمدية النموذجي بجدة، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات المجتمعية ودعم المبادرات التنموية.

ومثّلت الجمعية في توقيع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكه المكرمة الأستاذة/ اريج الحامد ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المنصة السعودية ممثلة في رئيسها التنفيذي الأستاذ حامد العطاس، بما يسهم في توسيع نطاق البرامج النوعية وخدمة المجتمع.

كما شملت الاتفاقيات تعاونًا مع جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، وشركة ناوا بي آر، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أثر تنموي مستدام.

وأعربت الأستاذة أريج الحامد عن شكرها وتقديرها لشركاء النجاح، مؤكدةً أن هذه الشراكات تمثل إضافة نوعية للجمعية، وتسهم في إبراز الجهود التنموية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وشهد اللقاء جولة تعريفية في مركز حي المحمدية النموذجي، قدّمتها مديرة المركز الأستاذة/ رشا الطبش، حيث استعرضت أقسام المركز ومرافقه وخدماته المتنوعة، والتي حظيت بإعجاب وثناء الحضور.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه الشراكات النوعية التي تسهم في تمكين المبادرات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.