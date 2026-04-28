شكرا لقرائتكم خبر جمعية مراكز الأحياء بجدة توقّع اتفاقيات لتعزيز الشراكات المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثّلت الجمعية في توقيع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكه المكرمة الأستاذة/ اريج الحامد ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المنصة السعودية ممثلة في رئيسها التنفيذي الأستاذ حامد العطاس، بما يسهم في توسيع نطاق البرامج النوعية وخدمة المجتمع.
كما شملت الاتفاقيات تعاونًا مع جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، وشركة ناوا بي آر، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أثر تنموي مستدام.
وأعربت الأستاذة أريج الحامد عن شكرها وتقديرها لشركاء النجاح، مؤكدةً أن هذه الشراكات تمثل إضافة نوعية للجمعية، وتسهم في إبراز الجهود التنموية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وشهد اللقاء جولة تعريفية في مركز حي المحمدية النموذجي، قدّمتها مديرة المركز الأستاذة/ رشا الطبش، حيث استعرضت أقسام المركز ومرافقه وخدماته المتنوعة، والتي حظيت بإعجاب وثناء الحضور.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه الشراكات النوعية التي تسهم في تمكين المبادرات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية مراكز الأحياء بجدة توقّع اتفاقيات لتعزيز الشراكات المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.