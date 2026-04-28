السوداني يصدر توجيهات تخص الحكومة الجديدة

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر عدة توجيهات للسادة الوزراء تتعلق بتسهيل عمل الحكومة الجديدة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي تركزت على تقديم الدعم لرئيس الوزراء المكلف خلال مدة التكليف، وتسهيل عمل الحكومة الجديدة".وقال السوداني، وفق البيان، "يوم أمس تمكنت الكتلة النيابية الاكثر عددا من تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وصدر كتاب التكليف الدستوري له من قبل رئيس الجمهورية، موجهاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية مع جمبع الوزارات لإعداد الحقيبة الوزارية لكل وزير".

واضاف "يتطلب من كل وزير تقديم ايجاز واضح يساعد الوزير الجديد على معرفة الملفات المهمة، وتتضمن تقييماً للعمل والمدراء وبأمانة وطنية ومهنية".

وتابع "ستستمر مسيرة خدمة بلدنا وشعبنا وبناء الدولة في ظل هذه التحديات الخطيرة والمنعطفات الصعبة التي اربكت حسابات دول مستقرة وناهضة".

واكمل السوداني "تتطلب المرحلة القادمة تضافر جهود الجميع من اجل استمرار خدمة شعبنا".