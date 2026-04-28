ناسداك يفتتح منخفضًا وسط مخاوف جديدة حول الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم التكنولوجيا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يختبر سعر البيتكوين الحد العلوي لقناة صاعدة استمرت لشهرين بالقرب من مستوى 77,500 دولار، في وقت يتحول فيه مؤشر MACD على الإطار الزمني لأربع ساعات إلى المنطقة السلبية، بينما يشكّل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أبريل المحفز الرئيسي التالي للأسواق. ويستعرض هذا التقرير البنية الفنية، والمستويات الرئيسية، وبيانات السلسلة (On-chain) التي تحدد الاتجاه القادم للعملة.

يتم تداول بيتكوين (BTC) عند نحو 76,863 دولارًا في 27 أبريل، مرتفعًا بأقل من 1% خلال الجلسة، بعد أن لامس مؤقتًا 77,067 دولارًا خلال التداولات الآسيوية. وقد صعدت العملة بنحو 30% منذ قيعان فبراير قرب 59,000 دولار داخل قناة صاعدة واضحة المعالم، لكنها الآن تختبر الحد العلوي لهذا النمط الفني بالتزامن مع تحول زخم MACD إلى السلبية، ما يخلق حالة من التوتر الاتجاهي قد يحسمها اجتماع الفيدرالي.

القناة الصاعدة تصل إلى نقطة حاسمة

يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات أن بيتكوين تتحرك داخل قناة صاعدة نموذجية محددة بخطين متوازيين مائلين للأعلى منذ قيعان فبراير. وقد أنتج هذا النمط سلسلة من القمم والقيعان الأعلى، مع وصول السعر حاليًا إلى الحد العلوي قرب 77,500 دولار، وهو مستوى أوقف الصعود في محاولات سابقة.

لا تزال المتوسطات المتحركة في وضع إيجابي، حيث يقع المتوسط البسيط لـ20 يومًا عند 77,691 دولارًا، و50 يومًا عند 77,204، و100 يوم عند 75,721، و200 يوم عند 72,145، وجميعها أسفل السعر، في ترتيب يدعم الاتجاه الصاعد.

لكن مؤشر MACD يبعث بإشارة تحذير، إذ يسجل قراءة سلبية في الهيستوغرام عند الحد العلوي للقناة، ما يشير إلى تباطؤ الزخم الصعودي بدلًا من تسارعه. وفي تجارب سابقة، كان هذا النمط يمهد لفترة تماسك أو تراجع قصير بدلًا من اختراق فوري.

المستويات الرئيسية: الدعم والمقاومة والأهداف

تقع المقاومة الفورية عند الحد العلوي للقناة بين 77,500 و78,000 دولار، وهو نفس النطاق الذي حدّ من الصعود خلال اختبار سابق في أبريل. وفوق هذا المستوى، يُعد حاجز 80,000 دولار الهدف الرئيسي للسيناريو الصاعد، حيث إن الإغلاق فوقه مع زيادة في أحجام التداول قد يفتح الطريق نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم قرب 85,000 دولار، وهو مستوى يُنظر إليه كفاصل بين الاتجاه التصحيحي الحالي وبداية انعكاس صاعد واضح.

على الجانب الآخر، يمثل المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 75,721 دولارًا أول مستوى دعم مهم. وكسر هذا المستوى على أساس إغلاق قد يدفع السعر نحو الحد السفلي للقناة بين 72,000 و73,000 دولار، حيث يتقاطع مع المتوسط المتحرك لـ200 يوم. أما الإغلاق اليومي دون هذه المنطقة فيبطل نموذج القناة الصاعدة ويحوّل النظرة إلى سلبية.

تدفقات ETF ومراكز المشتقات

جاء الصعود نحو الحد العلوي للقناة مدعومًا بتدفقات مؤسسية قوية، حيث سجلت صناديق ETF الخاصة ببيتكوين تدفقات داخلة لمدة ثمانية أيام متتالية بلغت 2.43 مليار دولار حتى 23 أبريل، مع استحواذ صندوق بلاك روك (iShares Bitcoin Trust) على نحو 907.97 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط.

ورغم هذا الدعم، تشير بيانات السلسلة إلى أن المستثمرين قصيري الأجل يستغلون هذه التدفقات كسيولة للخروج عند مستويات بين 78,000 و80,100 دولار، وهي مستويات حدّت من الصعود عدة مرات خلال 2026. كما تراجع الاهتمام المفتوح في العقود الآجلة بأكثر من 6% خلال آخر اختبار لمستوى 78,000 دولار، ما يدل على تصفية مراكز بدلاً من بناء مراكز شراء جديدة.

اجتماع الفيدرالي كمحفز حاسم

يمثل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العامل الأهم في تحديد الاتجاه المقبل. وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 98% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يجعل نبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هي العامل الحاسم.

إذا جاءت التصريحات تميل إلى التيسير النقدي والإشارة إلى خفض الفائدة لاحقًا، فقد يدعم ذلك اختراق مستوى 80,000 دولار. أما إذا كانت النبرة محايدة أو متشددة، فمن المرجح استمرار التماسك داخل القناة أو حدوث تراجع نحو مستويات الدعم.

في حال نجح بيتكوين في الحفاظ على القناة الصاعدة واختراق 80,000 دولار بدعم من نتائج اجتماع الفيدرالي، فإن مستوى 85,000 دولار سيكون المحطة التالية لاختبار تحول الاتجاه بشكل واضح.