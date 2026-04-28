الدكتور رياض الخريّف يشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة لعام 2026م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابةً عن وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي؛ شارك وكيل رئيس اللجنة الدكتور رياض الخريّف، في الاجتماع رفيع المستوى لمنتدى تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026م، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة مؤسسات بريتون وودز.

وألقى الدكتور الخريّف كلمةً افتتاحية تناول فيها أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على تمويل التنمية، خصوصًا في الدول منخفضة الدخل والدول المتأثرة بالصراعات، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات العمل المشترك لتمكين الدول من الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أولوياتها التنموية.

وأكد التزام اللجنة بدعم الدول منخفضة الدخل والدول المتأثرة بالصراعات، بما في ذلك تحسين آليات إعادة هيكلة الديون ضمن الإطار المشترك الذي أُطلق خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م، بما يسهم في تخفيف أعباء الديون وتعزيز قدرة هذه الدول على مواصلة الإنفاق التنموي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما أشار إلى “مبادئ الدرعية التوجيهية”، التي أقرت بقيادة المملكة العربية السعودية وموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، بوصفها خطوة تاريخية في مسار إصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، والأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا، مبينًا أنها تمثل إطارًا يقود المرحلة المقبلة من إصلاحات الصندوق، بما يعزز كفاءة وعدالة النظام المالي الدولي.