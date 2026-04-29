تكنولوجيا: تسريب يكشف ثلاث أدوات تعديل صور بالذكاء الاصطناعي قادمة في iOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للكشف عن iOS 27 في 8 يونيو خلال مؤتمر المطورين السنوي، مع توقعات بأن يجلب النظام تحسينات كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النسخة الأكثر تطورًا من Siri.

ووفقًا لتقرير جديد، تخطط الشركة لإضافة أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق الصور، من خلال قسم Apple Intelligence Tools في واجهة التعديل. وسيضم هذا القسم أدوات Extend وEnhance وReframe، إضافة إلى أداة Clean Up المتوفرة حاليًا.

وتتيح أداة Extend توسيع الصورة خارج إطارها الأصلي عبر توليد محتوى إضافي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التحكم في مقدار التوسيع من خلال سحب حواف الصورة. أما أداة Enhance فستعمل على تحسين الألوان والإضاءة وجودة الصورة بشكل تلقائي.

وفي المقابل، تستهدف أداة Reframe الصور المكانية ثلاثية الأبعاد، حيث تسمح بتغيير زاوية المشهد بعد التقاط الصورة. بينما تستمر أداة Clean Up في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، مع بقائها الأداة الوحيدة المتاحة حاليًا.

ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن تطوير بعض هذه الميزات لا يزال يواجه تحديات، إذ لم تعمل أداتا Extend وReframe بشكل موثوق خلال الاختبارات الداخلية. لذلك قد تؤجل أبل إطلاقهما أو تقلص نطاقهما، خاصة مع وجود انتقادات سابقة لأداة Clean Up بسبب ظهور تشوهات أو نتائج غير دقيقة أحيانًا.

المصدر