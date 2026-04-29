قطر: وساطتنا بشأن غزة مستمرة وتشهد زخما رغم التحديات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوساطة التي تقودها بلاده بشأن قطاع غزة مستمرة ولم تتأثر بالتقارير الإعلامية أو الاتهامات المتداولة.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي، أن قطر تواصل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع كل من مصر وتركيا، في إطار السعي لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى حلول للأزمة في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود "زخم" في المحادثات الجارية المتعلقة بالقطاع، مؤكدًا أن الدوحة لا تزال جزءًا فاعلًا في هذه الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد التفاوض.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات إقليمية ودولية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد في قطاع غزة والوصول إلى تفاهمات تساهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية.

