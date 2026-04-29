انت الان تتابع خبر ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الأداة تمنح الآباء نظرة أوسع
على مواضيع محادثات أطفالهم مع روبوتات الدردشة
وليس فقط تنبيهات المخاطر
كيف كانت سابقًا؟
تنبيهات عند الحديث عن:
الانـ تـ حار
إيذاء النفس
الآن: معلومات أكثر تفصيلًا وشمولية
كيف تعمل؟
بدأت الخدمة في 23 نيسان
ضمن تطبيقات:
فيسبوك
مسنجر
إنستغرام
ماذا يرى الأهل؟
قائمة بمواضيع النقاش خلال آخر 7 أيام
مثل:
المدرسة
السفر
الترفيه
الصحة والعافية
مع تفاصيل فرعية لكل فئة
شرط الاستخدام
يجب أن يكون الطفل يستخدم
حسابات المراهقين (Teen Accounts)
أين تتوفر؟
الولايات المتحدة
المملكة المتحدة
أستراليا
كندا
البرازيل