تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يقترح زيادة انفتاح اندرويد أمام خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صنّفت المفوضية الأوروبية نظام اندرويد كـ “بوابة تحكم” ضمن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ما يفرض عليه إتاحة الوصول المتكافئ لميزات الهواتف والأجهزة اللوحية أمام شركات الطرف الثالث.

ورغم ذلك، ترى المفوضية أن شركة Alphabet (جوجل) لم تقدم ما يكفي من التزام، إذ لا تزال بعض مزايا الذكاء الاصطناعي محصورة داخل منصة Gemini الخاصة بها. ولهذا، اقترحت المفوضية مجموعة من التعديلات وفتحت باب التشاور العام مع الأطراف المعنية.

وتدور المناقشات حول ثلاث نقاط رئيسية، تشمل إمكانية استدعاء خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الأوامر الصوتية، وتمكين هذه الخدمات من التفاعل مع التطبيقات لفهم السياق وتنفيذ المهام، بالإضافة إلى ضمان وصولها إلى موارد الجهاز البرمجية والعتادية لضمان الأداء السلس.

وفي التفاصيل، أشارت المفوضية إلى أن اختصار الضغط المطوّل على شريط التنقل الذي يفعّل Gemini ويستخدم بيانات سياقية لعرض المعلومات، هو في الأساس مرتبط بميزة Circle to Search من جوجل، ولا يتوفر بنفس الشكل للمطورين الخارجيين.

كما أن ميزة “Hey Google” تعتمد على الاستدعاء الصوتي الدائم، بينما تطالب المفوضية بفتح المجال أمام مطوري التطبيقات لإضافة أوامر تنبيه صوتية خاصة بهم.

كذلك، تطرقت المناقشات إلى قيود الوصول إلى بيانات التطبيقات المخزنة محليًا، حيث يتم التحكم بها عبر صلاحية AppSearch الممنوحة فقط للمساعد الافتراضي، ما يمنع المساعدات الخارجية من الوصول إليها. وتشمل المراجعة أيضًا جوانب مثل الاقتراحات التنبؤية والذكاء السياقي والبيانات المحيطة بالنظام.

من جهتها، رفضت جوجل هذه التوجهات، حيث قال كبير مستشاري المنافسة في Alphabet إن هذا التدخل قد يفرض وصولًا غير مبرر إلى مكونات الجهاز الحساسة، ويؤدي إلى زيادة التكاليف مع التأثير على الخصوصية والأمان.

ويأتي ذلك في سياق مشابه لما واجهته أبل سابقًا، عندما اضطرت لفتح بعض ميزات iPhone مثل NFC أمام خدمات الدفع الخارجية بعد ضغوط تنظيمية في أوروبا.

