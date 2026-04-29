بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة وبالشراكة مع كاكست، منتدى ستارت سمارت للاستثمار 2026 يربط رواد الأعمال بالمستثمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منتدى ستارت سمارت للاستثمار 2026 مشاركة 107 شركة ناشئة متخصصة في التقنية العميقة، وتواجد 24 متحدثاً عالمياً في قطاعات الأعمال والاستثمار داخل المملكة وعلى مستوى العالم؛ وذلك مع انطلاق أعماله في الرياض اليوم، بتنظيم مؤسسة مجتمع جميل السعودية وبالشراكة الاستراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، بهدف الجمع بين الشركات الناشئة الواعدة بالمستثمرين والجهات الداعمة للابتكار والتقنية العميقة، وذلك في مقر حاضنة ومسرعة الابتكار "الكراج"، بمشاركة أكثر من 1000 زائر، و7 جهات فاعلة بمنظومة ريادة الأعمال السعودية، وأكثر من 100 مستثمر.

وسجلت أعمال المنتدى حضور رئيس مجلس الإدارة لجمعية رؤية الريادة صاحب السمو الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والنائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، مركزة على قطاعات التقنية العميقة الواعدة التي يساهم نموها في التحوّل التقني والاقتصادي للمملكة إلى اقتصاد المعرفة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والمدن الذكية، والبنية التحتية.

ويواكب المنتدى مع توجهات المملكة في دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية، وتسريع تبني التقنيات المستقبلية، في ظل اتاحة المساحة المهنية لتبادل الخبرات والمعارف بين خبراء الاستثمار ورواد الأعمال واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشركات الناشئة وإبراز قصص النجاح الملهمة التي تمكنت من تحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة وواعدة، خاصة في القطاعات المُدرجة ضمن الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

ويستهدف المنتدى تهيئة فرص استثمارية نوعية تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للاستثمار وتدعم تدفق الاستثمارات الدولية، واستقطاب المشاريع الريادية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع عقد سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي شارك فيها قادة وخبراء الاستثمار ورؤساء الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين الملائكيين، إضافة إلى اللقاءات الإثرائية التي استعرضت أحدث الاتجاهات في مجالات الابتكار والتقنية واستراتيجيات التوسع والنمو، إلى جانب اللقاءات المباشرة بين المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة، لإتاحة فرص عقد الشراكات وتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي.

من جانبه أوضح مدير علاقات ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل أ. حسين جميل، أن منتدى ستارت سمارت للاستثمار 2026 يمثل منصة استراتيجية تواكب تطلعات المملكة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وربطهم برأس المال الذكي، ويفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة لتوسيع نطاق أعمالها وتسريع قدرتها على النمو والمساهمة في دفع عجلة التنمية والازدهار.

بدوره أفاد النائب الأول لرئيس "كاكست" لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، أن مشاركة كاكست في المنتدى تنطلق من التزامها المستمر بدعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وإن المنتدى يشكل منصة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين، وخطوة عملية لتعزيز الأثر المجتمعي، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة".

يذكر أن أعمال المنتدى، شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجهات المشاركة، تستهدف إطلاق برامج ومبادرات جديدة لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مثل انطلاق النسخة الثانية من مبادرة جميل للتقنية العميقة التي ستركز على تحويل المخرجات البحثية إلى شركات ناشئة ناجحة في قطاعات الصحة والطاقة والبيئة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسخة الأولى من المبادرة المنعقدة بعام 2025، والتي فازت بها ثلاثة فرق بحثية مميزة حصدت من خلالها جوائز بقيمة 2,250,000 ريال سعودي. علماً بأن التسجيل في المبادرة سيكون متاحًا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمبادرة ستارت سمارت السعودية.