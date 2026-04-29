المالكي والاعرجي يؤكدان على أهمية استثمار الاستقرار السياسي لترسيخ النظام الديمقراطي

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

واضاف ان "اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية، والتأكيد على أهمية استثمار الاستقرار السياسي لترسيخ النظام الديمقراطي والنهوض بواقع البلد والمواطن على جميع المستويات، فضلا عن الإشادة بدور القوى السياسية وقياداتها الوطنية في إنجاز متطلبات الاستحقاق الدستوري"ز

واضاف ان "اللقاء تناول أيضاً، بحث تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال تعزيز القنوات الدبلوماسية والحوار البناء".