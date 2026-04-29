تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-04-2026

لا جديد لدى سعر المؤشر بتذبذبه منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 98.45 متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية بالإضافة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.85.

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يزيد ذلك من فعالية المسار الهابط لنتوقع تسلله السعر بذلك نحو 98.10 و97.80 على التوالي, أما نجاحه بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيمكنه ذلك من تسجيل بعض المكاسب الإضافية باندفاعه نحو 99.10 وصولا لمستوى 99.45 ليحاول بذلك إغلاق الفجوة السعرية المحققة سابقا.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 998.10 و 98.60

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز