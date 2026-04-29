سعر سهم إيه إم دي (AMD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 29-04-2026

انخفض سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يزيد من الضغط السلبي المحيط به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 595.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 534.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط