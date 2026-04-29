بالصور- هكذا احتفل وليام وكيت بالذكرى الـ١٥ لزواجهما

دبي - فريق التحرير: احتفل الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون بمرور خمسة عشر عامًا على زواجهما، الذي تم عام ٢٠١١ في دير ويستمنستر، من خلال نشر صورة عائلية جديدة تجمعهما مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، حيث ظهرت العائلة في أجواء دافئة وهم يستمتعون بوقتهم على العشب.

الصورة التي حملت عبارة “الاحتفال بمرور ١٥ عامًا على الزواج” لاقت تفاعلًا واسعًا، وتزامن هذا الاحتفال مع ذكريات خاصة للعائلة المالكة التي ترتبط بعدة محطات مهمة في بريطانيا، من بينها ويلز واسكتلندا، حيث بدأت قصة تعارف الزوجين أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز.

كما جاء هذا الاحتفال بعد أيام من مناسبة عائلية أخرى، وهي عيد ميلاد الأمير لويس الثامن، حيث نشر الثنائي صورة وفيديو جديدين للطفل من عطلة عائلية على البحر في كورنوال، ظهر فيه وهو يستمتع باللعب على الشاطئ.