الطائف في العيد.. وجهة تجمع العائلات والأصدقاء على إيقاع الهدوء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في وقت تميل فيه الكثير من الوجهات إلى الزحام والضجيج خلال إجازة العيد، تبرز الطائف كخيار مختلف، يقدّم تجربة أكثر هدوءًا وبساطة، حيث تتحول الرحلة إلى مساحة مشتركة تجمع العائلات والأصدقاء بعيدًا عن الإيقاع السريع، وفي أجواء تسمح بالتواصل والاسترخاء.

خلال أيام العيد، تستقبل الطائف زوارها بطقس معتدل ومساحات مفتوحة تشجع على النزهات العائلية، والجلسات الهادئة بين الأصدقاء، أو لحظات التأمل في الطبيعة، وقضاء الوقت في الهواء الطلق، دون الحاجة إلى برامج مزدحمة أو تنقلات مرهقة، وهو ما يزيد من متعة الرحلة.

في المرتفعات، تمنح منطقة الهدا الزوار فرصة للابتعاد عن صخب المدينة، حيث الطرق الجبلية والمشاهد الطبيعية التي تهيئ أجواء مثالية للتنزه أو التوقف لجلسات خارجية تطل على المنحدرات والوديان. هذه المساحات المفتوحة تجعل من اللقاءات العائلية أكثر دفئًا، ومن تجمعات الأصدقاء أكثر بساطة وراحة.

إلى جانب رحلات التلفريك المدهشة، التي تصحب الزائر في جولة بانورامية علوية، لمشاهدة الطائف من زاوية مختلفة، والتعرف على طبيعتها الساحرة.

أما داخل المدينة، فيوفّر منتزه الردف بيئة مناسبة للتجمعات العائلية، بمساحاته الخضراء وممراته الواسعة التي تتيح للأطفال اللعب بحرية، وللكبار الاستمتاع بجلسات هادئة تحت الأشجار. كما يمكن للشباب التمتع بمسارات المشي أو الجري المخصصة أو الملاعب الرياضية المجانية في حديقة الردف، حيث جمال الطبيعة الأخاذ.

وفي أجواء أكثر حيوية ولكن دون صخب، يقدم سيتي ووك الطائف تجربة تجمع بين التنزه الخفيف والفعاليات الترفيهية، ما يجعله نقطة التقاء مفضلة لمجموعات الأصدقاء، حيث المقاهي المختلفة والمطاعم المتنوعة، والأجواء الأكثر مرحا.

وللباحثين عن تجربة أقرب إلى الطبيعة، تفتح مزارع الورد الطائفي أبوابها أمام الزوار، حيث يمكن قضاء وقت هادئ بين الحقول، في أجواء تعبق بروائح الورد وتمنح إحساسًا بالسكينة.

وتتميز الطائف خلال العيد لا بكثرة الأنشطة وإنما بنوعيتها؛ حيث تقدم تجارب خفيفة لا تتطلب تخطيطًا معقدًا، بقدر ما تتيح للزائر أن يعيش لحظات من الهدوء والمتعة.

فهي وجهة تُعيد تعريف متعة السفر، بوصفها فرصة للتقارب، وتبادل الأحاديث، وصناعة ذكريات بسيطة ولكنها عميقة، وهو ما يجعل من الطائف دائما خيارًا مثاليًا لمن يرغب في قضاء عيد مختلف، عنوانه الهدوء، وملامحه تجمع العائلة والأصدقاء في حضرة الطبيعة.

