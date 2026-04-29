مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على “شبكة تمويل وتجنيد” تابعة للدعم السريع

أعلنت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي (اللجنة 1591)، عن إدراج أربعة أفراد جدد في قائمة العقوبات الأممية. جاء هذا القرار بناءً على مقترح رسمي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مستهدفاً العقول المدبرة لعمليات التسليح وتجنيد المرتزقة الأجانب لصالح ميليشيا الدعم السريع.

شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر لأسماء لعبت أدواراً محورية في استمرار الحرب وتغذية الفظائع، وهم:

1. القوني حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع ومسؤول المشتريات، ويتهم بقيادة عمليات تسليح المليشيا وتوفير الغطاء المالي واللوجستي لاستمرار العمليات العسكرية.

2. ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، – مقيم في الإمارات- ، ويُعد العقل المدبر لعمليات تجنيد المرتزقة الكولومبيين ونقلهم إلى ساحات القتال في السودان.

3. كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، المسؤولة عن إدارة شبكة التجنيد عبر شركة (A4SI)، والتي تخصصت في توفير الخبرات العسكرية والمقاتلين الأجانب.

4. ماتيو أندريس دوكي بوتيرو، المسؤول عن الهندسة المالية للشبكة، حيث تولى تحويل ملايين الدولارات لتمويل ونشر المرتزقة.

كشفت التقارير المصاحبة للقرار أن هذه الشبكة لم تكتفِ بتوفير الدعم المادي، بل تورطت بشكل مباشر في استقدام مقاتلين أجانب، من أمريكا اللاتينية وتدريبهم للمشاركة في معارك الخرطوم ودارفور.

كما ساهموا في العمليات العسكرية التي أدت إلى انتهاكات جسيمة وفظائع إنسانية في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.