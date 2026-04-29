ترمب: إيران في "حالة انهيار" وتطلب فتح مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إيران أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار"، وإنها تريد من الولايات المتحدة " فتح مضيق هرمز" سريعاً، في وقت تتمسك واشنطن بإدراج الملف النووي في أي تسوية للحرب، ويؤكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى "القضية الأساسية".

وأكد مسؤول أميركي اليوم إن ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لتسوية الحرب، لأنه يؤجل بحث البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، ويركز أولاً على إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز.

ومن دون أن يوضح موقفه من المقترح الإيراني، كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" أن إيران أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار"، مضيفاً أن طهران تريد من الولايات المتحدة "فتح مضيق هرمز" في أسرع وقت ممكن.

وقال ترمب إن إيران تحاول في الوقت نفسه "ترتيب وضعها القيادي"، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون قادرة على القيام بذلك.

وينص المقترح الإيراني على بدء محادثات مرحلية لا تشمل الملف النووي في البداية، تبدأ بإنهاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تشعلها مجدداً، ثم رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز.

ومن المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن، التي تصر على معالجة الملف النووي منذ البداية. وقال مسؤول أميركي مطلع على اجتماع ترمب مع مستشاريه، الاثنين، إن الرئيس غير راضٍ عن الخطة لهذا السبب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن الولايات المتحدة "واضحة بشأن خطوطها الحمراء".

وسبق أن فشلت مبادرات إيرانية لطرح مفاوضات مرحلية، سواء خلال إدارة ترمب أو في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.

بدا من غير المرجح، الثلاثاء، أن تقبل إدارة ترمب عرض إيران بإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها عن البلاد، بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تمسك واشنطن، في أي اتفاق، بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، رداً على سؤال بشأن المقترح الإيراني الذي يؤجل مناقشة البرنامج النووي: "ليس لدي أدنى شك في أنه في مرحلة ما في المستقبل، إذا بقي هذا النظام (...) في إيران، فسوف يقررون أنهم يريدون سلاحاً نووياً".

وأضاف: "لا يزال يتعين مواجهة هذه القضية الجوهرية. لا تزال هذه هي القضية الأساسية هنا". ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين جادون بشأن التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إنهم "مفاوضون ماهرون" يسعون إلى كسب الوقت.

وتابع روبيو: "لا يمكننا السماح لهم بالإفلات من العقاب". وأضاف: "علينا أن نضمن أن أي صفقة يتم إبرامها، أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، يكون من شأنه أن يمنعهم بشكل قاطع من الاندفاع نحو الحصول على سلاح نووي في أي وقت".

المصدر : وكالات