تكنولوجيا: يوتيوب يحذف تسريب AMD Zen 7 ويشعل جدلًا حول حرية النشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرّب Moore’s Law Is Dead مؤخرًا عن تفاصيل واسعة حول معمارية AMD Zen 7، حيث استعرض أداء ومواصفات عدة فئات، تشمل معالجات EPYC لمحطات العمل، ومعالجات Grimlock للحواسب المكتبية، إضافة إلى شرائح Grimlock Point للحواسب المحمولة التقليدية وGrimlock Halo للفئة المتقدمة.

لكن سرعان ما أُزيل الفيديو الذي يتضمن هذه المعلومات من منصة YouTube، وهو ما اعتبره المسرّب إجراءً “ضد حرية التعبير”، مؤكدًا أنه سيطعن في القرار ويعمل على استعادة المحتوى.

وفي البداية، بدا الأمر وكأنه حالة تقليدية من استخدام نظام حقوق النشر لإزالة المحتوى، خاصة أن مثل هذا السيناريو حدث سابقًا عندما كشف المسرّب عن تقنية PlayStation Spectral Super Resolution قبل إعلانها رسميًا، ما أدى حينها إلى حذف الفيديو المرتبط بها.

ومع ذلك، أوضح صاحب القناة أن YouTube لم يقدّم سببًا واضحًا لعملية الحذف أو الجهة التي طلبتها، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد حاليًا أن الأمر مرتبط بشركة AMD. ويأتي ذلك في ظل الجدل المستمر حول نظام حقوق النشر في YouTube، والذي يتهمه البعض بالانحياز لصالح مقدمي الشكاوى.

لاحقًا، تبيّن أن إزالة الفيديو جاءت نتيجة مطالبة تتعلق بالخصوصية من طرف ثالث، وليس بسبب حقوق النشر. ويعني هذا النوع من المطالبات أن المحتوى قد يتضمن معلومات شخصية نُشرت دون إذن واضح، ما يختلف عن آلية الضربات المتعلقة بحقوق الملكية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الفيديو محذوفًا، بينما دعا المسرّب المتابعين إلى انتظار تطورات القضية، مع توقع ظهور تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة.

