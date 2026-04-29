شكرا لقرائتكم خبر «سمينار الحج 2026» في برمنغهام يسجل حضورًا يتجاوز 1000 مشارك ويعزز الجاهزية المعرفية والتنظيمية للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجّلت فعالية «سمينار الحج 2026»، التي نظمتها شركة «إثراء الخير» إحدى شركات مجموعة إثراء الضيافة القابضة في مدينة برمنغهام بالمملكة المتحدة، حضورًا تجاوز 1000 مشارك؛ في مؤشر يعكس اتساع نطاق التفاعل مع المبادرة، وترسيخها بوصفها منصة اتصال مؤسسي فاعلة مع الحجاج في المملكة المتحدة، ضمن مسار مستمر تنتهجه الشركة لتطوير قنوات التواصل المبكر مع ضيوف الرحمن قبل الرحلة.

وتمثلت أبرز مخرجات السمينار في تقديم شرح مفصل لرحلة الحاج بمراحلها المختلفة؛ بدءًا من الاستعداد المبكر وما يرتبط به من متطلبات وإجراءات، مرورًا بالجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالسفر والوصول والإقامة والتنقل، وصولًا إلى التهيئة المعرفية لأداء المناسك وفق تسلسل واضح يساعد الحاج على بناء تصور عملي ومتوازن عن الرحلة بكامل عناصرها. ويعكس هذا الطرح توجهًا مؤسسيًا يقوم على رفع كفاءة التواصل الاستباقي، وتحسين إدارة التوقعات، وتقليل فجوات الفهم التي قد تنشأ قبل السفر.

وأكد المهندس محمد برهان سيف الدين، عضو مجلس إدارة شركة «إثراء الضيافة القابضة»، أن «سمينار الحج 2026» يجسد توجهًا مؤسسيًا يركز على بناء تواصل أكثر موثوقية مع الحجاج قبل الرحلة، بما يعزز وضوح الرسائل ويرسخ مرجعية أكثر انضباطًا في مخاطبة الأسواق الدولية. وأضاف أن قيمة هذه الفعالية تتجاوز نطاق الحضور إلى ما تصنعه من اتساق في السردية، وما تدعمه من تموضع أكثر نضجًا ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء الخير»، إن هذه النسخة عكست حرص الشركة على تقديم محتوى يلامس احتياج الحاج الفعلي، ويمنحه تصورًا أوضح لمراحل الرحلة ومتطلباتها. وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير هذه المنصات بوصفها أداة تنفيذية تسهم في رفع الجاهزية، وتحسين إدارة التوقعات، وتعزيز جودة التواصل قبل السفر.

بدوره، أكد الشيخ فادي زعبا أن الجمع بين الإرشاد الديني والتوضيح التنظيمي ضمن منصة واحدة يوفّر للحاج فهمًا أكثر اتزانًا واستيعابًا لمسار الرحلة، مبينًا أن هذا النوع من اللقاءات يسهم في الإجابة عن الاستفسارات الجوهرية، ويحد من الالتباس الناتج عن تعدد مصادر المعلومات، ويرسخ وعيًا أدق بالاستعدادات المطلوبة قبل أداء المناسك.

وفي هذا الإطار، أعربت شركة «إثراء الخير» عن بالغ تقديرها للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ولوزارة الحج والعمرة، على ما تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من دعم وعناية وتطوير مستمر، وما ينعكس عن ذلك من رفعٍ لكفاءة التنظيم، وتعزيزٍ لتكامل الجهود، وتمكينٍ للمبادرات النوعية التي تسهم في تهيئة الحجاج والسعي في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويعكس استمرار تنظيم «سمينار الحج» في برمنغهام للعام الثالث على التوالي توجهًا مؤسسيًا نحو ترسيخ هذه المبادرة باعتبارها منصة دورية للتوعية والتأهيل، تسهم في تعزيز التوافق بين الجهات المعنية والمستفيدين، وتدعم تطوير نماذج أكثر فاعلية للتواصل مع الحجاج الدوليين.

كما ينسجم هذا المسار مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تحويل اللقاءات التوعوية إلى مُمكّن مؤسسي يسهم في رفع جودة التجربة وتحسين تكاملها مع مستهدفات تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن.