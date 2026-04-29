وزير المعادن: نعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوسعة الشراكات الدولية

كشف وزير المعادن نور الدائم طه عن خطوات وعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في مجال توسعة الشراكات الدولية في مجال الموارد المعدنية، وقال “لدينا شراكات مع دول مثل الصين وتركيا ودول مختلفة لديها إمكانيات متطورة في مجال التعدين”، مشيرًا إلى أن هناك مذكرات تفاهم سيجري توقيعها منتصف العام الجاري في إطار سعي الوزارة لتطوير البحوث والتدريب مع العديد من الدول.

جاء ذلك لدى مخاطبته الملتقى الأول للمكاتب الولائية لهيئة الأبحاث الجيولوجية بالخرطوم اليوم، مؤكدًا أن الملتقى مهم ويأتي في ظل الاستعدادات لانطلاق مشروع المسح الجيولوجي الشامل، مبينًا أن الملتقى يصب في مصلحة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة.

وأبان وزير المعادن أن المسح الجيولوجي الشامل من أهم المشروعات التي تتصدر قائمة أولويات الوزارة، وذلك إيمانًا بأهميته، مؤكدًا أن الهيئة تمثل القلب الذي تنطلق منه مشروعات الوزارة.

وأكد اهتمام الدولة والوزارة بالهيئة لأهميتها، منوهًا إلى أنه يقع على عاتقها مهام كبيرة ومسؤوليات وأن الهيئة مكملة لبقية أذرع القطاع، وقال “نحن في متابعة يومية لقضايا الهيئة ونسعى للارتقاء بها وبالكوادر العاملة فيها”،

وأضاف أن الهيئة صرح عظيم وتاريخي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحديد وتحديث الخرائط الجيولوجية للموارد المعدنية وثروات السودان.

