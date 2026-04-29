«مسا مسا يا رؤوف».. حكاية أشهر إفيه لـ باسم سمرة مع محمد هنيدي

تصدر النجم باسم سمرة محرك البحث جوجل، وتريند منصات التواصل الاجتماعى بعد ظهوره فى لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، إذ تحدث عن مشواره، وأشهر أعماله الفنية، وكذلك أشهر إفيهاته، التى ارتبط بها الجمهور، وكان بينها الإفيه الشهير «مسا مسا يا رؤوف»، فى فيلم «تيتة رهيبة» بطولة محمد هنيدى الذى عرض لأول مرة عام 2012.وقال باسم سمرة فى لقائه مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها «صاحبة السعادة»: «الدور كان مكتوب أن هنيدي جاى يخطب أختى وبقابله بعنف ومفيش حاجة تانى، فقولت طيب لو أنا قولت مسا مسا يا رؤوف فهو هيرد عليا يقولى مسا مسا يا إبراهيم، وهنيدى رحب بالفكرة».وأضاف: «قولت لهنيدى هجيب واحدة فى المشهد وأنا داخل كأنها صاحبتى وانت راجل حازم، وضحك هنيدى، وقالى دى هنقولها 3 مرات».ليصبح الإفيه واحدا من أشهر الإفيهات فى الأفلام الكوميدية خلال العقدين الماضيين، إلى جانب ارتباطه بالنجم باسم سمرة، وظهوره فى «ميمز» و«كوميكس» اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعى.

فيلم «تيتة رهيبة» من بطولة محمد هنيدى، سميحة أيوب، إيمى سمير غانم، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد فراج وباسم سمرة، تأليف يوسف معاطى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداثه فى إطار كوميدى حول شاب يعيش مع جدته المتسلطة التى تحاول فرض سيطرتها على حياته بالكامل، فيدخل معها فى سلسلة من المواقف الساخرة الممزوجة بصراعات عائلية ذات طابع اجتماعى.

