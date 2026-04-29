خطوة استثنائية في الأفق.. السودان يطرق باب “فيفا” لتمديد الموسم

في تحرك لافت، تقدّم الاتحاد السوداني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحصول على استثناء يسمح بتمديد الموسم الكروي حتى شهر يونيو المقبل، من أجل استكمال منافسات الدوري والكأس.

وبحسب مصادر مطلعة، يسعى الاتحاد إلى إقامة المباريات خلال فترة تزامنها مع نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى معالجة ضغط الجدول وضمان اكتمال البطولات المحلية دون إلغاء أو تأجيل طويل.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب موافقة “فيفا” مؤخراً على منح الاتحاد المغربي استثناءً مماثلاً، حيث أُجيز له تمديد موسمه الكروي حتى 27 يونيو، مع السماح بإقامة المباريات خلال فترة المونديال.

وتترقب الأوساط الرياضية في السودان رد “فيفا” على الطلب، في ظل التحديات التي تواجه الموسم الحالي، وما قد يترتب على القرار من تأثير مباشر على شكل المنافسات المحلية وجدولها الزمني.