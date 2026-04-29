الإمارات تنسحب من أوبك في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت دولة العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+.

وبهذا القرار وجهت الإمارات ضربة قوية للتكتلين ​وللسعودية، التي تعد القائد الفعلي لهما، في وقت تسببت ‌فيه حرب إيران في صدمة تاريخية بقطاع الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.

ومن شأن الانسحاب المفاجئ للإمارات، العضو القديم في أوبك، أن يحدث فوضى ويضعف المنظمة ​التي كثيرا ما سعت إلى الظهور كجبهة موحدة رغم الخلافات ​الداخلية حول مجموعة من القضايا من الجغرافيا السياسية إلى ⁠حصص الإنتاج.

المصدر : وكالات

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

