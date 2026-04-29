شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تدمي قلوب المتابعين بتوثيقها اللحظات الأخيرة لها مع والدها قبل وفاته وتنهار بالبكاء أثناء دعائها له بالرحمة

نشرت فتاة سودانية, مقطع فيديو أدمى قلوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي, الذين عبروا عن حزنهم وتعاطفهم معها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة قامت بتوثيق اللحظات الأخيرة لها مع والدها المريض, وذلك قبل لحظات من وفاته التي أصابتها بصدمة كبيرة.

الفتاة التي تعاطف معها الآلاف انهار بالبكاء لحظة دعائها لوالدها بالرحمة والمغفرة, وتمنت أن يجعلها الله الإبن الصالح الذي يدعو لوالده بعد وفاته.

