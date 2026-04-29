النور قبة في تصريحات جديدة: (حميدتي حي يرزق ويتجول في هذه المناطق!! أنا الرجل الثالث في الدعم السريع وأمتلك قيادات كثيرة وكبيرة)

أطلق القائد البارز المنشق حديثاً عن الدعم السريع, والمنضم للقوات المسلحة, النور قبة, تصريحات جديدة تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف “القبة”, في تصريحاته الجديدة عن تفاصيل هامة بخصوص مليشيا الدعم السريع, وقياداتها.

وقال النور قبة, في تصريحاته: أتبع للقوات المسلحة منذ مدة طويلة، وعندما جاءتنا تعليمات بانضمام قواتنا للدعم السريع عام 2019 لم نقبله، لكننا لم نمانع.

أنا_الرجل الثالث في الدعم السريع وكنت في الخرطوم قبل الحرب ولم يشركونا في الحوار والقرارات.

معي قيادات كثيرة وكبيرة والقوات كذلك تفوق ثلاث مجموعات.

الفاشر_منتهية_تماما (كوشة)، المواطنون رحلوا ونزحوا، وهناك أناس يحضرونهم من مناطق أخرى للمظاهر الإعلامية.

لا يوجد استقرار في مناطق شمال دارفور حاليا، لا صحة لا تعليم، الوضع متدهور للغاية، الوضع سيء.

قوات الدعم السريع هناك كثيرة لكنها بدون إدارة، ليس لها قواعد ثابتة، لا يوجد قادة.

حميدتي حي يرزق، يتنقل بين الامارات وكينيا ودول إفريقية، ويدير العمليات عن بعد.

بالفعل جاء حميدتي مع التعايشي والحلو لنيالا لفترة، لما يسمى بحكومة تأسيس.

عبدالرحيم يتنقل من هنا وهناك مع القادة الميدانيين.

هناك قوات كبيرة جدا فقدت الرغبة على القتال، وهناك قوات كبيرة جدا لها الرغبة في الانضمام للقوات المسلحة.

