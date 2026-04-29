د. امجد فريد يقدم إحاطة أمام المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة

أعرب مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، د. أمجد فريد الطيب، عن شكره للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة، لاستضافته لتقديم إحاطة حول تطورات الأوضاع في السودان.

وفي السياق قال د. أمجد، في منشور له على منصة (إكس) اليوم، إن الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الدعم السريع المدعومة مباشرة من الإمارات أنتجت أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، مضيفا ان المشروع الإماراتي لا يقف عند السودان، وانه مشروع تخريبي يستهدف نشر الفوضى والزعزعة في كامل القارة الأفريقية.

وأضاف أن السفراء الأفارقة أكدوا أن الدول الأفريقية تعرف تمامًا الطبيعة الإجرامية لمشروع مليشيا الدعم السريع والقوى الإقليمية التي تقف خلفه، وانها لن تعترف أبدًا بأي هياكل أو مؤسسات تنشأ عن هذا المشروع الدموي.

سونا