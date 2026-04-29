- 1/2
- 2/2
أعرب مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، د. أمجد فريد الطيب، عن شكره للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة، لاستضافته لتقديم إحاطة حول تطورات الأوضاع في السودان.
وفي السياق قال د. أمجد، في منشور له على منصة (إكس) اليوم، إن الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الدعم السريع المدعومة مباشرة من الإمارات أنتجت أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، مضيفا ان المشروع الإماراتي لا يقف عند السودان، وانه مشروع تخريبي يستهدف نشر الفوضى والزعزعة في كامل القارة الأفريقية.
وأضاف أن السفراء الأفارقة أكدوا أن الدول الأفريقية تعرف تمامًا الطبيعة الإجرامية لمشروع مليشيا الدعم السريع والقوى الإقليمية التي تقف خلفه، وانها لن تعترف أبدًا بأي هياكل أو مؤسسات تنشأ عن هذا المشروع الدموي.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر د. امجد فريد يقدم إحاطة أمام المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.