شاهد.. تسجيل صوتي مسرب للفنانة إيمان الشريف يثبت تورطها في علاقة مع “البرنس”

نشر التيكتوكر, السوداني, المثير للجدل محمد الرحال, تسجيل صوتي مسرب أثار ضجة إسفيرية واسعة, قال أنه للفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر صوت المطرب في التسجيل وهي في مكالمة جماعية مع بعض أصدقائها تشكو خلالها من تعامل اليوتيوبر “البرنس”, معها.

وزعم التيكتوكر, “الرحال”, أن التسجيل الصوتي, يثبت أن المطربة, الشهيرة كانت على علاقة باليوتيوبر, وهو ما وضح من سردها لتفاصيل مكالمة دارت بينهما.

