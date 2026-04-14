«صناع النجوم الرياضية».. برنامج يعزز تمكين المواهب وبناء جيل رياضي واعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزارة الرياضة ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، أقيم أمس برنامج «صناع النجوم الرياضية» في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية. وسلط البرنامج الضوء على مفهوم صناعة النجم الرياضي، بدءا من الهواية وصولا إلى الاحتراف، عبر طرح متوازن يجمع الشغف والانضباط، ويؤسس لمسار رياضي آمن ومستدام.

كما تناول التحديات التي تواجه الأبناء في مسيرتهم الرياضية، مستعرضا أبرز المعوقات وسبل تجاوزها، بما يعزز الاستمرارية ويدعم تحقيق التقدم بثقة. وركز البرنامج على الدور الحيوي للأسرة والأكاديميات في دعم الأبناء، من خلال توفير بيئة متكاملة تضمن النمو البدني والنفسي السليم، وتسهم في إعداد لاعب متوازن قادر على تحقيق طموحاته. واختتم البرنامج بتكريم الأكاديميات الرياضية المشاركة، إلى جانب المشاركين، تقديرا لجهودهم في دعم المواهب الناشئة، وذلك بحضور الجهات المنظمة، في مشهد يجسد روح الشراكة والتكامل في صناعة جيل رياضي واعد.