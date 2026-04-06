كامل إدريس يؤكد مضاعفة ميزانية الشباب والرياضة ويوجه بمنع الإعتداء على الميادين الثقافية والرياضية

أكد السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس التزام حكومة الأمل برعاية برامج الشباب والرياضة ومضاعفة ميزانيتها للنهوض بالرياضة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد.
جاء ذلك لدى تشريفه اليوم الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وذلك بمشاركة وزير الشباب والرياضة د. احمد ادم احمد ووزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤد كبرون ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
ووجه سيادته بتأهيل أرض المعسكرات بسوبا وتهيئتها بأحدث المواصفات العالمية لإستضافة الفعاليات الرياضية، وتنشيط كل المعسكرات الرياضية داخل وخارج السودان بما يعزز النهضة الرياضية على كافة المستويات.
كما وجه رئيس الوزراء ولاة الويات بمنع الإعتداء على المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بالولايات.
وبدوره أكد وزير الشباب والرياضة د. أحمد أدم أحمد أن الإحتفال باليوم العالمي للرياضة يهدف للتأكيد على دور الرياضة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، مبيناً أن تنظيم هذه الفعالية من الخرطوم يحمل في طياته عدداً من الرسائل والتي من أهمها أن الخرطوم آمنة ومستقرة، مثمناً دور الرياضيين ووقوفهم صفاً واحداً مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.
هذا واشتمل برنامج الاحتفال على عددٍ من الفقرات حيث شارك السيد رئيس الوزراء برفقة وزير الدفاع ووزير الشباب والرياضة ووالي الخرطوم في فقرة المشي سيراً على الاقدام من منطقة المقرن حتى مقر وزارة الشباب والرياضة بأمدرمان،
كما شهد الحفل عروضاً مهارية في الفنون القتالية (الكارتيه والمبارزة والرماية والكونفو).
إلى ذلك تم تكريم عدد من الرموز الرياضة التي أسهمت في تطوير الرياضة بالسودان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
