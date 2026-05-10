وزارة الرياضة تطلق مبادرة «الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة بالمملكة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الرياضة مبادرة الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأمانات مناطق المملكة، وبمشاركة الاتحادات الرياضية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، ودعم ممارسة النشاط الرياضي المجتمعي باستدامة في مختلف الحدائق العامة، من خلال إقامة فعاليات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، علاوة على توفير بيئة محفزة تسهم في ممارسة الأنشطة البدنية المفتوحة، بما يعزز ثقافة الرياضة أسلوب حياة. وتقام المبادرة في عدد من مناطق المملكة، إذ بدأت من مدينة الرياض في حديقة الجبال بحي ظهرة لبن، على أن تتواصل الفعاليات في حديقة الملتقى، وحديقة مرسية، إضافة إلى عدد من الحدائق الأخرى في أوقات لاحقة.

