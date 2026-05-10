«الكاريكاتير» يرسم لوحات إبداعية توعوية لزوار أسبوع البيئة السعودي 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد فعاليات معرض أسبوع البيئة السعودي 2026 المقام تحت شعار «أثرك أخضر» بمدينة الرياض، العديد من البرامج المتنوعة والحملات التوعوية، والأنشطة التفاعلية، مما يُسهم في ترسيخ الأثر البيئي المستدام، وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي، وصون الحياة الفطرية، وذلك بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتضمّن المعرض عددًا من الأنشطة التوعوية والأركان التفاعلية، من ضمنها ركن يستعرض مهارة الرسامين في فن الكاريكاتير، عبر رسومات سلّطت الضوء على القضايا البيئية، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون الحياة الفطرية، والإسهام في حماية التنوع الأحيائي والنباتي.

وتناولت الرسومات أثر الممارسات السلبية في اختلال التوازن البيئي، مثل الاحتطاب الجائر، ورمي مخلفات البلاستيك والنفايات، والصيد العشوائي، واقتلاع الشجيرات والنباتات من أماكنها، والإسراف في استخدام المياه، إلى جانب آثار تغيّر المناخ والاحتباس الحراري على النباتات وجودة الهواء؛ لما تسببه هذه الممارسات من إخلال بالنظم البيئية، وزيادة عوامل التعرية والتصحر والجفاف، وتهديد المناطق البرية والبحرية.