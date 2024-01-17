شرطة ولاية البحر الأحمر (قسم الثورة) تضبط شبكة تنشط في تزييف العملة – صور

تمكنت شرطة قسم الثورة بمحلية بوتسودان من الإيقاع بشبكة تنشط في عمليات تزييف العملة وتعود تفاصيل الضبطية الي ورود بلاغ من الشاكي يفيد فية بان مجهولا تمكن من سرقة مبلغ(خمسة مليون جنيه )وجهاز لابتوب وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مشترك من الادله الجنائية و المباحث المركزيه باشراف ضابط من القسم حيث وقف الفريق على مسرح الحادث ومن خلال البحث تم ضبط مكنة طباعة ملونة وكمية من من الأحبار وبكت وادوات تقطيع العملة.تم القبض علي عدد اربعه متهمين ومن بينهم الشاكي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتم.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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