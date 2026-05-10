معرض «جسور - مجموعات التصميم» يختتم مشاركته الدولية الأولى في أسبوع ميلانو للتصميم 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم معرض «جسور - مجموعات التصميم» في مشاركته الدولية الأولى ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2026، الذي أقيم في حي «بريرا» العريق بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل، حيث مثّل المعرض منصة إستراتيجية عالمية لاستعراض الحراك الإبداعي السعودي في أحد أبرز منصات التصميم العالمية. ويعد معرض «جسور - مجموعات التصميم» هو أحد برامج مبادرة «صُمم في السعودية»، حيث اختارت الهيئة مجموعة من المصممين السعوديين للمشاركة في تجربة تعاونية مع علامات تصميم عالمية، وامتدت هذه التجربة عبر عدة مدن شملت الرياض ونيودلهي وكاتماندو وبرشلونة، لتشكّل رحلة إبداعية عَمِل خلالها المصممون على إنتاج أعمال معاصرة تتفاعل مع الهوية الثقافية للمملكة برؤية عالمية. وشهد المعرض حضورًا لافتًا من المتخصصين والمهتمين بالتصميم من مختلف أنحاء العالم، حيث قدّم مجموعة من التجارب التصميمية المعاصرة التي طوّرها عدد من المصممين السعوديين بالشراكة مع علامات تصميم عالمية رائدة، في أعمال عكست تنوع الممارسات الإبداعية في المملكة، وقدرتها على المزج بين الهوية الثقافية المحلية والاتجاهات التصميمية الحديثة.

واستعرض المعرض أربعة أعمال رئيسية تعكس العلاقة بين المادة والهوية والسرد الثقافي، حيث قدم المصمم معتز عباس بالتعاون مع «استوديو كلوف» مصباح «ذُنون», الذي استلهم مرونة الطبيعة وجمالياتها في صياغة رؤية تصميمية معاصرة تعيد تعريف العلاقة بين التقنية والإبداع، فيما قدّمت المعمارية أسيل العمودي عملها «تكوين» بالتعاون مع الاستوديو ذاته، مقدمةً قراءة تصميمية تستكشف التباين بين المواد الطبيعية والحرفية والصناعية في سياق بصري مبتكر. وفي السياق ذاته, عكست مجموعة «كورا» للمصممتين عبير الربيعة, والبندري سليمان بالتعاون مع «إيوان مكتبي» ملامح الإبداع السعودي المعاصر، من خلال استلهام الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وتحويل السجاد المنسوج يدويًا إلى قطع ثلاثية الأبعاد تعكس إيقاع الكائنات البحرية وتنوعها اللوني، كما شارك المصمم سعود الصالح بعمل «تاه» بالتعاون مع «لاغرانخا ديزاين»، في تجربة تصميمية تتجاوز المألوف عبر تكوين نحتي يعكس مفاهيم الحركة والاستكشاف.

وعلى هامش المعرض، نظّمت هيئة فنون العمارة والتصميم جلسة حوارية مصاحبة، استعرض خلالها المصممون رحلة تطوير أعمالهم بدءًا من الفكرة الفنية وصولًا إلى المنتج النهائي، إلى جانب تقديم رؤى وتجارب تعكس تطور المشهد الإبداعي في المملكة، كما تناولت الجلسة دور برنامج «جسور - مجموعات التصميم» في تمكين المصممين السعوديين من إنتاج أعمال مبتكرة، من خلال تعزيز الحوار والتبادل الثقافي مع شركاء دوليين عبر عدة دول.