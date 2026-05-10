«إيجنتكثون.. وكلاء الذكاء الاصطناعي» يجمع المبدعين والمبتكرين في جامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بجامعة الأمير سطام فعاليات هاكاثون «إيجنتكثون.. وكلاء الذكاء الاصطناعي»، تنظمه الجامعة ممثلة بكلية هندسة وعلوم الحاسب، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، وبمشاركة واسعة من الطلبة والمبدعين والمهتمين بالتقنيات المستقبلية والابتكار الرقمي من مختلف مناطق المملكة.

ويستمر الهاكاثون لمدة 3 أيام خلال الفترة من الخميس 7 مايو 2026م حتى السبت 9 مايو 2026م، وسط أجواء تنافسية تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، وبجوائز تتجاوز 200 ألف ريال، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة.

وشهدت الفعالية حضورا مميزا ومشاركة نوعية من أكثر من 17 جامعة، حيث سجل في المنصة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة ضمن أكثر من 260 فريقا، فيما تم ترشيح 72 فريقا بإجمالي 220 مشاركا ومشاركة لخوض المنافسات النهائية للهاكاثون.

ويأتي تنظيم الهاكاثون تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي، تأكيدا على أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التقنية، لا سيما في مجال «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، الذي يعد من أبرز التحولات التقنية الواعدة عالميا.

وتقام هذه الفعالية برعاية ودعم من شركة بيوند تكنولوجي، الشريك الرسمي للحدث، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع التقني، ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل وطني قادر على قيادة مستقبل التقنية والتحول الرقمي.

ويتضمن الهاكاثون سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من منسوبي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بهدف إثراء معارف المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية في بناء وتطوير الحلول الذكية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الجامعة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي امتدادا لدورها في دعم منظومة البحث والابتكار، وتحفيز الطاقات الشابة على الإبداع التقني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على التقنية والابتكار.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي للهاكاثون عرض المشاريع المتأهلة أمام لجان التحكيم، وتكريم الفرق الفائزة، إلى جانب الإعلان عن أبرز الحلول والمخرجات التقنية التي تم تطويرها خلال أيام المنافسة.