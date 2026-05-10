ورش متخصصة في الخزف لتعزيز الإبداع وتنمية الفنون الحرفية بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أعمال الورش المتخصصة التي ينظمها بيت الثقافة بجازان بالشراكة مع نادي «حرف»، وتتضمن سلسلة من البرامج التدريبية في فنون الخزف والتشكيل اليدوي، بهدف تنمية المهارات الإبداعية، وتعزيز حضور الحرف الفنية في المشهد المجتمعي.

وتشمل الورش برامج متنوعة في أساسيات الخزف، والتشكيل بالدولاب، والتجفيف والتشطيب، إلى جانب تجارب تطبيقية مباشرة تتيح للمشاركين تنفيذ أعمال خزفية بإشراف فني متخصص، بدءًا من تشكيل القطع حتى تجهيزها للحرق والاستلام.

وتأتي هذه الورش في إطار الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المنطقة، الهادف إلى إعادة تقديم الحرف اليدوية بوصفها مساحة للتعبير الجمالي والإبداع المعاصر، وربط الأجيال الجديدة بالفنون التطبيقية التي تحمل بعدا ثقافيا وإنسانيا يتجاوز الجانب المهاري التقليدي.