شكرا لقرائتكم خبر نادي العلا يطلق مبادرة «ناديك هنا» لتعزيز جودة الحياة ودعم ممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق نادي العلا مبادرة «ناديك هنا»، التي تهدف إلى تقديم اشتراكات مجانية لعدد من عضوات النادي في «نادي الحي» بمحافظة العلا، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ودعم المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية النادي في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، التي تضع تمكين المرأة وتعزيز جودة الحياة ضمن أولوياتها، بما يسهم في توسيع فرص ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني في المجتمع.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة «الرياضة للجميع»، وتذليل العقبات التي قد تحد من الممارسة البدنية المنتظمة، انطلاقا من أهمية الاستثمار في صحة المرأة بوصفها عنصرا رئيسا في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر نشاطا واستدامة.