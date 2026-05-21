«كاوست» تكشف عن 15 سلالة غير معروفة سابقا من المرجان في المحيطين الهندي والهادئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف علماء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن أحد أشهر أنواع الشعاب المرجانية في العالم، والمعروف باسم المرجان الأنبوبي (Organ Pipe Coral)، الذي ساد الاعتقاد لعقود بأنه نوع مرجاني واحد واسع الانتشار، يضم في الواقع ما لا يقل عن 15 سلالة جينية متميزة، وتبين أن اثنتين من هذه السلالات معروفتان حاليا في البحر الأحمر فقط.

وتكشف الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية Molecular Phylogenetics and Evolution، عن رؤى جديدة حول التاريخ التطوري لهذا المرجان الذي ظل محل دراسة واسعة لقرون، واعتمد الفريق البحثي على أسلوب تحليل العناصر فائقة الحفظ (Ultraconserved Elements)، وهي مقاطع من الحمض النووي تتطور ببطء، وتعمل بصفتها بصمات جينية دقيقة، وبينما كانت التقنيات السابقة ترى نوعا واحدا فقط، كشف التحليل الجيني الحديث عن 15 سلالة تطورية متميزة، ارتبط كثير منها بمناطق جغرافية محددة بدلا من انتشارها عبر المحيطات بأكملها.

وقالت زميلة ما بعد الدكتوراه في كاوست وقائدة الدراسة الدكتورة لورا ماكرينا: تبدو هذه الشعاب المرجانية متشابهة جدا من حيث هيكلها التركيبي، ولهذا ظل تنوعها الحقيقي مخفيا لفترة طويلة، أما اليوم، فتتيح لنا الأدوات الجينومية التعمق بدرجة غير مسبوقة في تاريخها التطوري، وفهم كيفية ارتباط أنواع الشعاب المرجانية ببعضها أو انعزالها عبر المناطق المختلفة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للبحر الأحمر، حيث حدد الباحثون سلالتين مرجانيتين تبدوان فريدتين للمنطقة، ما يعزز الأدلة المتزايدة على أن البحر الأحمر يعد أحد أبرز مراكز التنوع الحيوي البحري على مستوى العالم.

من جانبها، أوضحت الأستاذة المشاركة في علوم البحار في كاوست والمشاركة في تأليف الدراسة، البروفيسورة فرانشيسكا بنزوني، أن هذا العمل يسلط الضوء على حجم التنوع الحيوي البحري الذي لا يزال بحاجة إلى توصيف علمي دقيق وموسع.

وأضافت «غالبا ما نفترض أن الكائنات المرجانية الأكثر شيوعا في الشعاب قد أصبحت مفهومة بالكامل، لكن دراسات كهذه تؤكد أن أمامنا الكثير لاكتشافه بعد. وقد تكون بعض هذه السلالات المرجانية محصورة في نطاقات جغرافية محدودة نسبيا، ما يجعل توثيقها وفهمها أكثر أهمية».