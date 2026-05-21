الرئيس السوري يكشف عن هدية «ثمينة» تلقاها من ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، ليل الثلاثاء/الأربعاء، الشكر لنظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب تلقيه قارورتي عطر أُرسلتا إلى دمشق، في خطوة أعادت إلى الأذهان أجواء لقائهما السابق الذي وُصف بـ «التاريخي».

ونشر الشرع عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صورة لقارورتي العطر من العلامة التجارية التي تحمل اسم ترامب، مرفقة ببطاقة موقّعة منه، وعلّق قائلاً: «بعض اللقاءات تترك أثرًا، ويبدو أن لقاءنا ترك عبقًا».

وأضاف: «شكرًا السيد الرئيس دونالد ترامب على كرمك، وعلى الكمية الإضافية من هذه الهدية الثمينة، عسى أن تواصل روح ذلك اللقاء الإسهام في بناء علاقة أمتن بين سوريا والولايات المتحدة».

وكان الشرع، الذي وصل إلى السلطة في ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، قد تلقى خلال لقائه مع ترامب قارورتي عطر من العلامة ذاتها، في زيارة اعتُبرت الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946.

ووثّق مقطع مصوّر متداول لحظة تقديم الهدية، حيث ظهر ترامب وهو يضع العطر للشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، مازحًا بسؤال حول عدد زوجاته، بعد أن أشار إلى أن إحدى القارورتين مخصّصة لزوجته.

وفي الرسالة المرفقة مع الهدية الجديدة، كتب ترامب: «الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما قدّمت لك هذا العطر الرائع»، موضحًا أن إرسال القارورتين جاء «تحسبًا لنفاد الكمية».

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصّص لبيع العطر، الذي يبلغ سعر القارورة الواحدة منه 249 دولارًا، فإنه «يجسّد القوة والسلطة والانتصار».

ومنذ توليه الحكم، سعى الشرع إلى إعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل قطيعة طويلة خلال عهد الأسد.

من جهته، اتخذ ترامب سلسلة خطوات تجاه السلطات السورية الجديدة، أبرزها رفع العقوبات التي كانت مفروضة خلال الحكم السابق، كما التقى الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في مايو 2025، واصفًا إياه حينها بأنه «شاب وجذّاب».