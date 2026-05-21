اتهامات أميركية بحق رئيس كوبا السابق

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجّهت اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في حملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة الكوبية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يكثف فيه ترامب جهوده للدفع نحو تغيير النظام في كوبا.

وتفرض واشنطن حصارًا فعليًا على كوبا عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وتفاقم أزمة اقتصادية تُعد الأسوأ منذ عقود.

وشغل كاسترو (94 عامًا) منصب وزير الدفاع قبل أن يتولى الرئاسة عام 2008 خلفًا لشقيقه فيدل كاسترو، الذي توفي عام 2016. ورغم تنحيه عن الرئاسة في 2018، لا يزال يحتفظ بنفوذ في الحياة السياسية الكوبية.

ولم تصدر هافانا تعليقًا مباشرًا على الاتهامات، إلا أن وزير الخارجية برونو رودريغيز أكد في تصريحات سابقة تحدي بلاده للضغوط الأميركية، قائلاً: «رغم الحظر والعقوبات والتهديدات باستخدام القوة، تواصل كوبا مسيرتها نحو السيادة وتحقيق التنمية».