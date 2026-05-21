حي حراء الثقافي يبرز الإرث الإسلامي والمعرفي في اليوم العالمي للمتاحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل حي حراء الثقافي بمكة المكرمة إحدى أبرز الوجهات الثقافية والمعرفية التي تستحضر تاريخ الوحي والإرث الإسلامي في قالب حديث يجمع المحتوى التفاعلي والتوثيق التاريخي، وذلك من خلال ما يضمه من مرافق ثقافية ومعارض نوعية تثري تجربة الزائر، وتسهم في تعزيز الوعي الحضاري والثقافي، تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق الـ18 من مايو من كل عام.

ويحتضن الحي عددا من المرافق الثقافية التي تستعرض جوانب من السيرة النبوية وتاريخ القرآن الكريم والعمارة الإسلامية، في بيئة معرفية متكاملة تسعى إلى تقديم المحتوى التاريخي بأساليب حديثة وتقنيات عرض تفاعلية تستهدف مختلف الفئات والزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويعد متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي من أبرز المعالم الثقافية في الحي، إذ يقدم رحلة معرفية توثق تاريخ كتابة المصحف الشريف والعناية به عبر العصور الإسلامية المختلفة، من خلال مقتنيات ومخطوطات نادرة ونسخ تاريخية من المصاحف، إلى جانب شروحات تعريفية تبرز مراحل تطور الخط العربي وفنون الزخرفة الإسلامية المرتبطة بالمصاحف.

ويستعرض المتحف نماذج تاريخية متنوعة من المصاحف والمخطوطات الإسلامية التي تعكس الإرث الحضاري الإسلامي في العناية بالقرآن الكريم، إلى جانب مقتنيات توثق تطور أدوات الكتابة والطباعة وأساليب النسخ عبر القرون، بما يعزز القيمة المعرفية والثقافية للمتحف بوصفه منصة توثيقية تبرز مكانة القرآن الكريم في الحضارة الإسلامية.

ويضم الحي معرض الوحي، الذي يقدم تجربة تفاعلية تستعرض قصة نزول الوحي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء، من خلال محتوى بصري وسمعي وتقنيات عرض حديثة تنقل الزائر إلى أجواء البعثة النبوية وبدايات الرسالة الإسلامية، بأسلوب يجمع التوثيق التاريخي والتجربة التفاعلية، ويستعرض عددا من المقتنيات والنماذج التاريخية المرتبطة بالحضارة الإسلامية والسيرة النبوية، إلى جانب محتوى معرفي يوثق جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية والمعمارية في التاريخ الإسلامي، بما يسهم في تعريف الزوار بالإرث الحضاري الإسلامي بأساليب عرض حديثة.