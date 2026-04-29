النور القُبّة يفجّر حقائق جديدة: حمـيدتي يتنقّل خارج السودان.. وقوات كبيرة تنتظر الانضمام للجيش

في أول مؤتمر صحفي بعد انشقاقه، كشف اللواء النور أحمد آدم “القُبّة” معلومات مهمة عن قيادة الدعـ.ـم السريـ.ـع والوضع في دارفور، مؤكداً:

* حمـ.ـيدتي حي ويتنقّل بين الإمارات وكينيا ويدير العمليات عن بعد

* انضمام قواته للدعـ.ـم السريـ.ـع في 2019 كان بتوجيهات وليس قناعة

* الفاشر “منتهية تماماً” وخالية من سكانها الأصليين

* قوات الدعـ.ـم السريـ.ـع في الميدان بلا إدارة ولا قادة

* مجموعات ضخمة تنتظر اللحظة المناسبة للانضمام للجيش

* خرج بقوات كبيرة وتعرّضت قواته للقـ.ـصف بالطيران المسيّر أثناء الرحلة

* شائعة ارتداء قواته زي الدعـ.ـم السريـ.ـع غير صحيحة—“حصلت من شاب واحد فقط”

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

