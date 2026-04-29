ستاربكس ترفع توقعاتها السنوية بعد أداء قوي والسهم يرتفع

رفعت ستاربكس توقعاتها السنوية، بعد أن أكد الرئيس التنفيذي براين نيكول أن الاستثمارات في تسريع الخدمة وزيادة عدد الموظفين ساهمت في جذب العملاء مجددًا إلى سلسلة المقاهي العالمية.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 5% خلال التداولات الممتدة يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوزت أيضًا توقعات السوق لنمو المبيعات والأرباح في الربع الثاني.

وقال نيكول خلال مؤتمر إعلان النتائج: "عاد بريق ستاربكس حول العالم".

وتركز استراتيجية التحول التي يقودها، والمعروفة باسم "العودة إلى ستاربكس"، على تحسين مؤشرات الأداء مثل أوقات الانتظار ورضا العملاء، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في العمالة. وأوضح أن هذه الاستثمارات، رغم دعمها للمبيعات، أدت إلى تراجع هامش الربح التشغيلي في سوق أمريكا الشمالية إلى 9.9% مقارنة بـ11.6% قبل عام.

وسجلت أكبر سلسلة قهوة في العالم نموًا في مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 3.7%، وفق بيانات LSEG.

كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح السهم المعدلة للعام المالي 2026 إلى نطاق يتراوح بين 2.25 و2.45 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة بين 2.15 و2.40 دولار.

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنحو 5% أو أكثر خلال العام، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو لا يقل عن 3%.

وأضاف نيكول: "نعتقد أن هذا الربع يعكس نقطة تحول في مسار التعافي، لكننا ندرك أن هناك المزيد من العمل المطلوب"، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لم تنعكس بعد على سلوك المستهلكين، حيث استمرت الاتجاهات الإيجابية في المبيعات خلال أبريل، مع زيادة عدد العملاء عبر مختلف الفئات الدخلية، مدفوعة بتقديم تجربة "رفاهية بسيطة".

وأظهرت بيانات شركة Placer.ai أن متوسط عدد الزيارات لكل متجر من متاجر ستاربكس ارتفع بنسبة 5.9% خلال الربع.

وأوضح نيكول أن نحو 80% من الفروع تحقق أهداف الخدمة المحددة، والتي تشمل تقديم الطلب خلال 4 دقائق داخل المقهى، و4 دقائق عبر خدمة السيارات، وأقل من 12 دقيقة لاستلام الطلبات عبر الهاتف.

وارتفع هامش الربح التشغيلي المعدل للشركة بمقدار 120 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 9.4% خلال الربع، في حين بلغت أرباح السهم المعدلة 50 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 43 سنتًا.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تراجع بعض الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية وارتفاع أسعار القهوة خلال النصف الثاني من العام المالي.