تكنولوجيا: OnePlus تطلق هاتف Ace 6 Ultra بأداء رائد وبطارية كبيرة وسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus هاتفها والجديد Ace 6 Ultra في السوق الصيني ليجمع بين الأداء الرائد وعمر البطارية المذهل بسعر تنافسي للغاية ورغم أن الهاتف يبدو للوهلة الأولى مشابها لإصدار الشركة العالمي إلا أنه يختلف عنه في جوانب جوهرية عديدة حيث قررت الشركة استبدال معالج سنابدراجون بمعالج Dimensity 9500 الجبار مما يضمن تحقيق قفزة هائلة في الأداء العام للجهاز ليتفوق بشكل ملحوظ على الإصدارات السابقة ويوفر تجربة استخدام فائقة السلاسة والقوة

و يأتي هذا الهاتف مزودا ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 8600 مللي أمبير بزيادة قدرها 16% مقارنة بالإصدارات السابقة لضمان ساعات استخدام أطول مع دعم لتقنية الشحن السريع جدا بقدرة 120 واطا لتوفير الوقت وإلى جانب هذه الطاقة الهائلة يتميز الهاتف بشاشة مبهرة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6,78 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 2772 في 1272 بكسل مع ذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة ومعدل تحديث فائق يبلغ 165 هرتزا لضمان تجربة بصرية لا مثيل لها بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل

و يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1,8 مدعومة بعدسة ذات زاوية واسعة جدا بدقة 8 ميجابكسل ويبدأ سعر هذا الهاتف المتميز من حوالي 439 دولارا أمريكيا للإصدار الأساسي الذي يضم ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بينما توفر الشركة خيارات أعلى تصل إلى ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت بسعر يقارب 673 دولارا أمريكيا بالتزامن مع إطلاقها لوحدة تحكم جديدة للألعاب لتكتمل منظومة الترفيه