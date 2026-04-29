تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد ببطارية ضخمة وشاشة فائقة السلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسميا هاتفها والجديد كليا ضمن الفئة الاقتصادية Redmi A7 Pro 4G في السوق الهندي ليقدم تجربة ممتازة للمستخدمين الباحثين عن أجهزة بأسعار معقولة ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد أقل من شهر واحد فقط من تأكيد شاومي على تجهيز النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس للإطلاق العالمي ورغم كونه إصدارا اقتصاديا إلا أنه يحتفظ بالعديد من الميزات القوية والمبهرة الموجودة في شقيقه الأكبر وعلى رأسها شاشة رائعة من نوع IPS يبلغ مقاسها 6,9 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 720 بكسل مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتزا لضمان تجربة تصفح مريحة للعين إلى جانب بطارية عملاقة تبلغ سعتها 6300 مللي أمبير لتوفر ساعات طويلة جدا من الاستخدام المتواصل دون الحاجة المتكررة للشحن

و يعتمد هذا الهاتف الاقتصادي الجديد في تشغيله على معالج من نوع Unisoc T7250 المبني على دقة تصنيع تبلغ 12 نانومترا وهو نفس المعالج العملي الذي استخدمته شاومي سابقا في إصدارات أخرى لضمان كفاءة عالية في التعامل مع المهام اليومية المعتادة ولتعزيز هذا الأداء المستقر قررت شاومي تزويد هذا الإصدار بخيار وحيد يضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 4 جيجابايت مقترنة بمساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين وفيما يتعلق بقدرات التصوير فقد زودت الشركة هاتفها الجديد بكاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة وجميلة توثق اللحظات اليومية بكل سهولة

و قررت شاومي في الوقت الحالي حصر إطلاق هذا الهاتف الجديد في السوق الهندي فقط دون الكشف عن أي خطط مؤكدة أو تفاصيل حول إمكانية طرحه في أسواق عالمية أخرى مستقبلا ويشهد الهاتف حاليا عرضا ترويجيا ممتازا حيث يتوفر بسعر مخفض يبلغ حوالي 120 دولارا أمريكيا وهو ما يمثل خصما كبيرا تصل نسبته إلى 28% من سعر التجزئة الأصلي والمقترح الذي يبلغ حوالي 169 دولارا أمريكيا مما يجعله صفقة رابحة جدا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين المواصفات العملية والسعر التنافسي المذهل في فئته