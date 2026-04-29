تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات معالج Tensor G6 في Google Pixel 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه جوجل للإعلان عن سلسلة Pixel 11 خلال شهر أغسطس المقبل، إذا التزمت الشركة بجدول الإطلاق المعتاد. وبينما ظهرت بالفعل تسريبات لتصميمات CAD الخاصة بجميع الإصدارات، كشفت تقارير جديدة الآن عن تفاصيل مهمة تتعلق بمعالج Tensor G6 القادم.

وبحسب تسريب جديد، سيعتمد المعالج على تصميم مختلف لأنوية ARM مقارنة بـ Tensor G5، مع بنية تتكون من 7 أنوية إجمالًا. ويُظهر التسريب وجود نواة ARM C1 Ultra بتردد 4.11 جيجاهرتز، إلى جانب أربع أنوية C1 Pro تعمل بتردد 3.38 جيجاهرتز، بالإضافة إلى نواتين إضافيتين من نفس الفئة بتردد 2.65 جيجاهرتز، ما يشير إلى تحسين واضح في الأداء متعدد المهام.

ومع ذلك، لا تبدو المعلومات صحيحة بالكامل، إذ تشير المعلومات إلى أن المعالج سيستخدم وحدة رسوميات PowerVR C-Series CXTP-48-1536، وهي تقنية قديمة نسبيًا. ورغم احتمال اعتماد نسخة مطورة منها، فإن التوقعات لا تشير إلى أن سلسلة Pixel 11 ستكون موجهة للألعاب الثقيلة.

كما أظهر التسريب أيضًا الأسماء الرمزية لأجهزة السلسلة، حيث يحمل Pixel 11 اسم Cubs، بينما يأتي Pixel 11 Pro باسم Grizzly، وPixel 11 Pro XL باسم Kodiak.

وفي سياق متصل، كانت قد اشارت تسريبات سابقة إلى أن معالج Tensor G6 سيأتي أيضًا مع شريحة أمان جديدة تحمل اسم Titan M3، لتعزيز الحماية والأمان داخل الأجهزة.

المصدر