سعر الغاز الطبيعي يتذبذب قرب الدعم-توقعات اليوم 29-4-2026

لا جديد لدى سعر المؤشر لنلاحظ تقديمه بشكل مستمر لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 49280 ليبقى محصورا ما بين الدعم الإضافي المستقر عند 48880 بينما يشكل مستوى 49660 الحاجز الرئيسي أمام محاولات تفعيله للهجوم الصاعد من جديد.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر تحديدا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية, ننصح بانتظار تجاوز السعر للحاجز الحالي والثبات أعلاه ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف العديد من المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 49865 و50120 على التوالي, أما كسر الدعم الإضافي سيدفع به لتشكيل موجات تصحيحية هابطة لنتوقع تسلله بذلك نحو 48450.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 48900 و 49660

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز