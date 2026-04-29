شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 29-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-29 05:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
فعّل سعر النحاس الهبوط التصحيحي بتسلله دون مستوى 5.9700$ ليتفاعل مع سلبية المؤشرات بوصوله نحو 5.8450$ ليتقرب بذلك من الهدف المقترح بالتقرير السابق.
نود التنويه إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق مستوى 5.8100$ قد يمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف من خلالها قريبا لمستوى 6.0200$ ومن ثم ليضغط على العائق المستقر عند 6.1200$, أما تعرضه لضغوط سلبية جديدة قد يجبره على استئناف الهبوط التصحيحي بتسلله دون 5.8100$ لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100 $ و 6.0200$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع