Valve تكشف عن Steam Controller الجديد بميزات تخصيص متقدمة

أعلنت Valve عن إصدار جديد من Steam Controller، الذي يأتي بميزات تخصيص واسعة تتيح للمستخدمين ضبط كل زر ومدخل حسب رغبتهم.

بعد تجربة الجهاز لأكثر من أسبوعين، أصبح التحكم في الألعاب على التلفاز أكثر سهولة ومرونة، حيث يمكن نقل إعدادات الأزرار بين Steam Deck وSteam Controller تلقائيًا دون الحاجة لإعادة الضبط.

يدعم الجهاز الاتصال عبر Bluetooth أو دونجل USB-C بتردد 2.4GHz لتقليل زمن الاستجابة، مع إمكانية الشحن المغناطيسي السريع.

يتميز Steam Controller ببطارية تدوم أكثر من 35 ساعة ويمكن استبدالها بسهولة، كما تعمل Valve مع شركات مثل iFixit لتوفير بطاريات بديلة مستقبلًا.

من أبرز الميزات الجديدة Grip Sense التي تحول مقابض الجهاز إلى أزرار إضافية بفضل الحساسات اللمسية، بالإضافة إلى مؤشر LED يغير لونه حسب وضع الاتصال.

رغم أن لوحة التتبع ليست في أفضل موضع للاستخدام الطويل، إلا أن الجهاز يوفر تجربة تحكم متقدمة وقابلة للتخصيص بدرجة عالية، مع جودة تصنيع محسنة وأزرار مريحة.

سعر الجهاز 99 دولارًا، ويُعد خيارًا قويًا لمحبي تخصيص أدوات التحكم في الألعاب.