الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - سلم رواتب المرتبة الثامنة الجديد 1447 مع البدلات

إن الموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة سلم رواتب المرتبة الثامنة الجديد، حيث يمكن أن تختلف الرواتب وفقًا لسنوات خبرة الموظف، والجدير بالذكر أنه يتم إضافة علاوات سنوية وبدلات ثابتة لهم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على سلم الرواتب الموظفين بالمرتبة الثامنة مع البدلات.

سلم رواتب المرتبة الثامنة الجديد

إن سلم الرواتب يُطلع الموظفين في الدولة على المرتبات التي تختلف تبعًا للمرتبة التي تبدأ بالدرجة الأولى وحتى الدرجة الخامسة عشر، وفي الحال الرغبة في الاطلاع على سلم رواتب الخاص بالمرتبة الثامنة الجديد، نعرض لكم الآتي:

درجات الموظفين بالمرتبة الثامنة الراتب بالريال السعودي الأولى 8010 الثانية 8425 الثالثة 8840 الرابعة 9255 الخامسة 9670 السادسة 10085 السابعة 10500 الثامنة 10915 التاسعة 11330 العاشرة 11745 الحادية عشر 12160 الثانية عشر 12575 الثالثة عشر 12990 الرابعة عشر 13405 الخامسة عشر 13820

علاوات وبدلات موظفي المرتبة الثامنة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن البدلات والعلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظفين، وهذا مقابل المهام الوظيفية التي تُطلب منهم، وحال أردت التعرف على العلاوات والبدلات، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

العلاوة والبدلات القيمة بالريال السعودي العلاوة السنوية 415 بدل انتداب خارجي 675 بدل انتقال 600 بدل انتداب 450

شروط ترقية الموظفين في السعودية

حتى يتمكن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي من الحصول على ترقية يجب أن تتوافر لديه بعض الشروط المهمة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي تأتي على النحو التالي:

يجب على الموظف أن يكون لديه خبرة يمكنها أن تؤهله للحصول على الترقية.

يحصل الموظف على الترقية وهذا على المرتبة التي تتلو المرتبة الحالية للموظف وذلك بدرجة واحدة لا أكثر ولا أقل.

من الضروري أن تتوافر لدى الموظف عدد سنوات من الخبرة في العمل لا تقل عن 4 سنوات، وهذا في نفس مجال العمل.

يشترط أن يكون الموظف حاصل درجة أداء كفء لمدة لا تتجاوز سنتين في التقرير التقويمي، حتى يحصل على الترقية.

يجب استيفاء جميع الشروط الترقية التي يتم وضعها من قبل الهيئة الحكومية.

ينبغي أن يتم الحصول على المؤهلات الدراسية التي تتناسب مع الترقية، وهذا بالاستناد على دليل الوظائف.

لابد من أن ينتهي الموظف من إتمام مدة الحد الأدنى، على أن تكون عامًا كاملًا وهذا في الدرجة التي يشغلها الموظف.

يعتبر معرفة سلم الرواتب أمر مهم للغاية في المملكة العربية السعودية، حيث يتعرف الموظفين العاملين في الدولة على رواتب وظائفهم أو يتعرف المواطن على رواتب الوظائف التي سوف يعمل بها وما لهم من علاوات سنوية وبدلات، وعقب التعديلات الجديدة التي أعلن عنها الحكومة السعودية، يوجد كثير من الناس يرغبون في الاطلاع على سلم رواتب المرتبة الثامنة الجديد.