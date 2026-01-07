شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الطبية التخصصية السعودية توافق على توزيع أرباح استثنائية بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار يستقر مع ترقب بيانات أمريكية هامة جدا

•تباطؤ التضخم في ألمانيا يتجاوز التوقعات في ديسمبر

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في فبراير 2026

ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ،مع امتناع المستثمرون عن بناء مراكز جديدة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في أوروبا ،وقبيل صدور بيانات اقتصادية هامة جدا في الولايات المتحدة.



على الرغم من تباطؤ ضغوط الأسعار في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، إلا أن الأسواق لا تزال تستبعد تراجع البنك المركزي الأوروبي عن مستويات الفائدة الحالية هذا العام؛ مدفوعةً بمرونة الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو والتي سجلت أداءً فاق التوقعات في الآونة الأخيرة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى ( 1.1703$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1688$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1684$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1659 دولارًا.



•وتعاذ تلك الخسائر إلى بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في ألمانيا وفرنسا بأكثر من توقعات السوق ،مما يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،مع امتناع المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.



تصدر في أوقات متلاحقة اليوم، بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال ديسمبر الماضي، وفرص العمل الأمريكية المتاحة بنهاية نوفمبر، بالإضافة إلى مسح معهد التوريد عن أداء قطاع الخدمات في ديسمبر.



ستوفر تلك البيانات المزيد من الأدلة حول احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل مستقر حاليًا بأقل من 10%.



•يتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام، خاصة إذا استمر التضخم قرب هدفه البالغ 2%.



التضخم فى أوروبا

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر ديسمبر ، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



يصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.0% فى ديسمبر من ارتفاع بنسبة 2.1% في نوفمبر،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.4% طبقًا للقراءة السابقة.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أقل سخونة عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،مما يعني تجدد الضغوط السلبية على سعر صرف اليورو في سوق العملات الأجنبية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 07-01-2026